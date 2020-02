FLASH – Coronavirus: primo caso in Toscana. È a Firenze

FIRENZE – È stato accertato questa mattina il primo caso di coronavirus in Toscana.

I risultati dei tamponi effettuati sull’imprenditore fiorentino di 60 anni hanno dato esito positivo.

Sarebbe lui il primo paziente contagiato in Toscana. È stato ricoverato nel reparto di malattie infettive in isolamento nell’ospedale di Ponte a Niccheri.

Queste sono prime notizie che si apprendono per quanto riguarda la diffusione del virus nella nostra Regione.

In totale in Italia si contano 7 vittime. Il bilancio ufficiale rimane di 229 persone contagiate. I focolai restano quelli della Lombardia e del Veneto. Persone contagiate si contano anche in Emilia Romagna