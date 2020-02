Difesa del suolo: oltre 2milioni di euro in arrivo in Maremma

GROSSETO – Oltre due milioni di euro finanziati dalla Regione Toscana per interventi di difesa del suolo in provincia di Grosseto.

“Risorse importanti con le quali le amministrazioni comunali possono realizzare interventi, a volte anche piccoli ma comunque significativi, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza del territorio – commenta Leonardo Marras, capogruppo Pd Regione Toscana –. La Regione con questo nuovo stanziamento, che ammonta a 16milioni di euro per l’intera toscana, continua a mantenere l’impegno in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idraulico, grazie al metodo ormai collaudato che si avvale di precisi interventi cadenzati e costanti”.

Il valore complessivo degli interventi nella nostra provincia è di 2milioni e 356.097mila euro.

Nel dettaglio si tratta di:

secondo stralcio del progetto per la sistemazione del movimento franoso in via dei Macelli nel comune di Arcidosso, del valore di 561.552,20 euro;

intervento di consolidamento di un versante in località Vallerona nel comune di Roccalbegna, del valore di 237.837,58 euro;

interventi di messa in sicurezza del versante dei Mori nell’abitato di Seggiano, del valore di 1.464.127,62 euro;

progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso nel comune di Gavorrano, del valore di 49.373,34 euro;

progettazione dei lavori di consolidamento del versante adiacente alla Piazza dei Fiori in località Dogana nel comune di Civitella Paganico, del valore di 43.206,45 euro.