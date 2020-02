Degrado e sporcizia all’area pic-nic: «Nessuno porta via i rifiuti»

FOLLONICA – «L’area Pic-nic inaugurata nemmeno un anno fa è diventata il ricettacolo di maleducazione e inciviltà» afferma Marco Stefanini che ha fotografato i sacchi di immondizia abbandonati accanto ai barbecue.

«La buona iniziativa di fornire a Follonica, e non solo, un’area dove potersi rilassare e fare una grigliata nel verde, anche senza avere terreni propri a disposizione, è frequentemente oggetto di abbandono di rifiuti da parte di chi ha usufruito dei barbecue e tavoli».

«Era stata fatta la scelta di non mettere cassonetti dei rifiuti per responsabilizzare le persone e far riportare via i rifiuti prodotti… Alcuni lo fanno ma altri se ne fregano e lasciano i sacchi ad altri, andando ad aumentare il costo della raccolta a danno tutti» continua Stefanini.

«Ieri c’erano una cinquantina di persone, con diversi bambini…. Evidentemente nessuno si è preoccupato né del pubblico decoro né dell’esempio… E poi ci si lamenta».