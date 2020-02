GROSSETO – Si chiude la stagione 2019 del circuito podistico Corri nella Maremma con le premiazioni per tutti i partecipanti di un’altra annata ricca di eventi. Ben 23 le gare organizzate in questa stagione, con un totale di 216 km percorsi. Il totale degli atleti che hanno completato le gare è stato di 2451 (1944 maschi e 507 femmine), con una media di 107 classificati per gara. Come sempre, da sottolineare, anche le presenze dei partecipanti da fuori dalla provincia, che quest’anno sono stati 662, un dato che va a testimoniare la bontà dell’organizzazione targata Uisp.

Contestualmente alle premiazioni della passata stagione, è stato già presentato il calendario 2020, un circuito che come sempre abbraccia tutta la Maremma e che presenta delle gustose novità. “Nel 2020 riproporremo la gara di Cala Violina, che da un po’ di tempo mancava nel circuito – spiega Paolo Vagaggini – e abbiamo inserito nel circuito una gara importante e con molte presenze come la mezza maratona di Orbetello. Siamo abbastanza contenti di come sia andata l’edizione 2019, soprattutto per le tante adesioni da fuori provincia. C’è da migliorare qualcosa dal punto di vista organizzativo, ma abbiamo già individuato i correttivi per risanare alcune lacune”.

“Sono soddisfatto del mio percorso, per il secondo anno mi sono imposto nella mia categoria – afferma Loriano Landi, il vincitore della Categoria E Maschile – ma al di là di questo è piacevole, seppur faticoso, stare all’aria aperta, fare sport e passare belle giornate con le famiglie socializzando. Siamo già pronti per la nuova stagione, speriamo prosegua con questa nutrita partecipazione anche di atleti fuori dalla provincia”. Gli fa eco Pompeo Schisano, sul podio nella categoria G, quella riservata agli Over 65: “Al di là del mio risultato, di cui sono contento, è spettacolare stare insieme agli amici, correre, fare sport e stare in salute, socializzare e anche per il 2020 conto di partecipare a più gare possibili”.

Di seguito tutte le classifiche di questa stagione:

Categoria A Maschile (18/39 anni): 1°Luigi Cheli, 2° Jacopo Boscarini, 3° Gabriele Pasquini.

Categoria B Maschile (40/44 anni): 1° Carlo Napolitano, 2° Davide Bocchi, 3° Federico Martelli

Categoria C Maschile (45/49 anni): 1° Alessio Bonadonna, 2° Graziano Pepi, 3° Bruno Dragoni.

Categoria D Maschile (50/54 anni): 1° Cristian Fois, 2° Paolo Giannini, 3° Mirco Falconi.

Categoria E Maschile (55/59 anni): 1° Loriano Landi, 2° Antonio Barrasso, 3° Aurelio De Maio.

Categoria F Maschile (60/64 anni): 1° Elvio Civilini, 2° Giovanni Formisano, 3° Massimo Facchielli.

Categoria G Maschile (over 65): 1° Renato Goretti, 2° Azelio Fani, 3° Pompeo Schisano.

Categoria I Femminile (18/39 anni): 1° Marika Di Benedetto, 2° Anna Katarzyna Stankiewicz, 3° Azzurra Frantellizzi.

Categoria L Femminile (40/49 anni): 1° Cristina Gamberi, 2° Cheti Chelini.

Categoria M Femminile (over 50): 1° Angela Mazzoli, 2° Antonella D’Auria.

Categoria Sempre Presenti: Luigi Spaggiari (circuito completo), Tiziano Rossi (circuito completo), Nicola Grasso (22 gare).

Le società premiate: 1° Team Marathon Bike, 2° Atletica Costa d’Argento, 3° Asd 4° Stormo, 4° Gs Reale Stato dei Presidi, 5° Asd Cbs Roma.

Classifica finale TOP RUNNER:

– Maschile 1° Jacopo Boscarini, 2° Cristian Fois, 3° Lubrano.

-Femminile 1° Anna Katarzyna Stankiewicz, 2° Marika Di Benedetto, 3° Angela Mazzoli.