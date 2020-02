Coronavirus: per precauzione La Cupolina sospende i momenti di aggregazione

MANCIANO – Alla residenza sanitaria assistenziale La Cupolina di Manciano, in via del tutto precauzionale e a seguito dell’ordinanza 3/2020 del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sulle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, sono sospese tutte le attività di aggregazione come feste di compleanno, compresa quella di Carnevale in programma oggi, 25 febbraio, per evitare affollamenti di persone che possono favorire il diffondersi del virus.

“Gli ospiti della struttura – spiega la responsabile del centro, Neira Pellegrini – essendo persone fragili dal punto di vista della salute, sono anche quelli più esposti ai rischi. I familiari che desiderano fare visita ai propri cari domiciliati nella struttura sono pregati di avvisare la segreteria de La Cupolina per stabilire la fascia di orario più idonea”.