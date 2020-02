Coronavirus, il commento del sindaco: «Genitori e parenti dell’infermiera stanno bene»

SORANO – Il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni afferma che l’Asl sud-est ha comunicato «che i tamponi effettuati a Castellottieri su due soggetti (i genitori) sono risultati negativi. I due soggetti in questione, una parente stretta e una quarta persona continueranno comunque il periodo di isolamento di quattordici giorni previsto dal protocollo nazionale».

«C’è da augurarsi vivamente che la buona notizia, pur in una situazione nazionale che resta complessa e presenta molti rischi, rassereni gli animi nel comune di Sorano e faccia prevalere in tutti equilibrio e senso di responsabilità, indispensabili per affrontare l’emergenza che vive l’Italia».

«Il comune manterrà stretti contatti con l’Usl e con tutti gli uffici competenti in materia e continuerà a monitorare la situazione facendo affidamento anche sulla collaborazione di tutti i cittadini».

Il sindaco, che ringrazia per la continua collaborazione «il direttore generale della Usl sud est, il dipartimento prevenzione, l’ufficio vaccinazioni di Orbetello e il vice sindaco per il costante impegno», sarà oggi a Firenze per la riunione dei sindaci toscani con la Regione per affrontare il tema Coronavirus e domani a Siena per un confronto con il direttore generale della Usl sud est con i sindaci che fanno parte di questa Usl.