Coronavirus, esito negativo per i casi di Sorano. Non c’è traccia del virus

SORANO – Hanno dato esito negativo i tamponi fatti sui familiari dell’infermiera originaria di Castell’Ottieri che nei giorni scorsi era venuta in visita da Piacenza, dove vive e lavora. La donna, dopo il rientro a casa, era risultata positiva al Coronavirus e, per precauzione, era stata disposta la quarantena per la famiglia della donna e la chiusura delle scuole.

Oggi i risultati de tamponi che tolgono ogni dubbio. I familiari stanno bene e non sono stati contagiati. Anche l’infermiera sta bene. A ieri ancora non aveva febbre, potrebbe aver contratto, come molti, una forma lieve e asintomatica del virus.

Notizia in aggiornamento