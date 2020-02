GROSSETO – Così come stabilito nelle ultime direttive della Regione Toscana, quelle firmate dal presidente Enrico Rossi, domenica 23 febbraio, da oggi sono in fase di allestimento le tende all’esterno dell’ospedale Misericordia di Grosseto. In questa fase, in totale, saranno montate due tende. Si tratte di strutture dotate di riscaldamento.

Ad occuparsi delle tende, montate nella zona di accesso della vecchia rampa del pronto soccorso, la Protezione civile. Le tende saranno utilizzate per creare una zona di pre-triage fuori dai pronto soccorso, in modo da far indossare la mascherina alle persone per le quali questa misura viene ritenuta necessaria, prima che arrivino al pronto soccorso.

Intanto, sempre seguendo le indicazioni della Regione, all’ospedale Misercirodia si può accedere e uscire soltanto dai due ingressi principali: le portinerie della parte vecchia e della parte nuova.