Allerta meteo: Castiglione aderisce a “Cittadino informato”. App disponibile da marzo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia aderisce al progetto di Anci e Regione Toscana “Cittadino Informato”. La App, scaricabile gratuitamente dai market Apple e Android, notifica sul cellulare dei cittadini gli stati di allerta emanati dalla Regione e le relative comunicazioni e provvedimenti che verranno conseguentemente adottati dal nostro Comune.

La piattaforma è fornita sotto forma di app e di sito internet e consente, inoltre, di visualizzare in mappa i principali contenuti del Piano di Protezione Civile comunale, la localizzazione delle aree a rischio del territorio e consultare le corrette norme comportamentali da adottare per ciascuna tipologia di pericolo. Tramite questa applicazione si riceveranno anche le notifiche relative ad Acquedotto del Fiora per gli interventi programmati sulla rete e sulle eventuali sospensioni della distribuzione idrica.

Dalla fine del mese cesserà l’invio, da parte del Comune, di informazioni con i messaggi sms e WhatsApp utilizzati al momento fino ad oggi.

Dopo aver seguito la facile procedura per scaricare sul proprio smartphone, dal menù a tendina occorre scegliere Castiglione della Pescaia e da quel momento si ha la possibilità di ricevere tutte le comunicazioni di pubblica utilità del Comune, ma anche quelle del Consorzio di Bonifica e gli aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo.

«Questa App – dice il sindaco Giancarlo Farnetani – raccoglie molte informazioni che vengono riversate al cittadino in tempo reale, ma soprattutto in futuro “Cittadino Informato” potrebbe diventare lo strumento unico che consentirà di ricevere tutte le comunicazioni di pubblica utilità su base comunale. Infatti, Anci sta proseguendo a contattare altri enti che erogano servizi, come Enel e Anas per poterli far interagire, implementando l’applicazione».

«E’ importante – conclude il sindaco della cittadina balneare – adeguarsi a questo nuovo sistema di allertamento meteo che l’amministrazione userà dal 1° di Marzo, annullando tutte le precedenti comunicazioni. Invito i cittadini, soprattutto quelli che abitano in zone soggette a rischio idraulico, i gestori degli stabilimenti balneari e i pescatori a utilizzare questa App per rimanere costantemente informati».

Ulteriori informazioni sono presenti sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it.