830 mila euro per la ciclabile di Giannella: via alla gara. Lavori a settembre

ORBETELLO – «Continua a pieno ritmo l’attività della nostra Amministrazione comunale» afferma la lista patto per il Futuro. «Aggiudicate le riasfaltature a Talamone, Fonteblanda, Orbetello Scalo. Nei prossimi giorni saranno aggiudicati anche le riasfaltature a San Donato e il secondo blocco di Orbetello Scalo».

«I lavori, compresa anche via Piro e via Dante già aggiudicati nelle scorse settimane, inizieranno nel mese di marzo. In totale si parla di circa 600 mila euro che si aggiungono al milione e mezzo di euro di riasfaltature già realizzate sull’intero territorio comunale».

«Inoltre è partita la procedura di gara per la realizzazione della pista ciclabile di Giannella (830 mila euro) i cui lavori insieme a quelli della nuova piazza di Fonteblanda (500 mila euro) avranno inizio a settembre dopo il periodo estivo per evitare disagi a cittadini, turisti e attività commerciali. Infine sono stati aggiudicati anche i lavori di ripristino delle solette dei ponti sulla diga. Sarà inoltre riasfaltata totalmente tutta la pista ciclabile sulla diga. Inizio lavori anche in questo caso a marzo» conclude.