Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Buon pareggio della Juniores nazionale in casa contro la Sangiovannese: la squadra di mister Angeli, ancora una volta alle prese con infortuni e assenze, gioca una partita sopra le righe e conquista un punto importante. Sconfitta casalinga per gli Allievi regionali, mentre fanno bottino pieno le due formazioni dei Giovanissimi provinciali.

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Sangiovannese 3-3

Finisce in parità una bella partita giocata bene da entrambe le formazioni. Squadra in ripresa, quella biancorossa, che nella ripresa ha risentito dei rientri dagli infortuni di alcuni giocatori. Primo tempo di grande spessore da parte del Grosseto, che va in vantaggio con Yildiran di testa dopo un tiro di Bojinov e, due minuti dopo, raddoppia con Riitano. La Sangiovannese riapre la gara con il rigore di Polo. Nella ripresa gran gol di Columbu, ma nel finale gli ospiti accorciano e al 40’ agguantano il pari con Pruneti.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-San Gimignano 0-2

Il Grosseto bissa la peggiore prestazione della stagione, giocata nel girone d’andata sempre contro la compagine senese ed esce giustamente sconfitto, anche quest’oggi. Al 12′ lancio perfetto di Cianciolo, di gran lunga il migliore in campo, per Bartalini che porta in vantaggio gli ospiti alla prima occasione creata. Al 30′ palla dentro l’area biancorossa, corta respinta ed immediato tiro di Cianciolo, che trova l’angolino alla destra dell’incolpevole Comi. Il Grosseto accusa il colpo e senza altre emozioni termina il primo tempo. Nella ripresa il Grosseto prova a reagire, ma senza riuscire a riaprire la partita. Domenica prossima importante derby contro la Nuova Grosseto per riprendere la marcia verso la qualificazione alla Coppa Toscana.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A: Us Grosseto-Massavalpiana 18-0

Partita piena di gol quella tra Grosseto e Massavalpiana, aperta dopo pochi minuti da Tenti, autore di otto reti, e chiusa con la vittoria dei ragazzi di mister Pieri. Nel tabellino entrano anche Benetello, con tre reti, Veglianti e Mangia, due reti ciascuno, e Bertoni, Passalacqua e Affabile con una rete a testa.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI B: Us Grosseto-Academy Livorno 6-4

Tante reti e tanto divertimento grazie a due squadre che non si sono mai tirate indietro. Vince il Grosseto di mister Picardi, che ci ha creduto fino alla fine, partito subito bene con un gran gol di Graffietti e con il successivo raddoppio di Bojinov. Gli ospiti rialzano la testa ma a fine primo tempo i biancorossi mettono il risultato in cassaforte con Graffietti e Bojinov. Nella ripresa ancora gol da entrambe le parti fino al finale di 6-4 per il Grosseto, che vince meritatamente la partita. Domenica scontro con l’altra prima in classifica, il Venturina.

TABELLINI

US GROSSETO: Mileo, Riitano, Chelini, Marraccini, Pizzuto, Sacchini, Sabatini, Cerretti, bojinov, yildiran, castellazzi. A disp. Bocchi,fattoi,pineschi,palmieri,pratesi,meacci,lupo,columbu.all Angeli

SANGIOVANESSE: Berti, Masi, Bianchi, Vannini, Bidini, Pruneti, Martucci, Romani, Romanó, Bencini, Polo. A disposizione: Caulo, Rullo, Forni, Giannini, Tiranno, Terruso, Calvetti, Di Mare. All. Pallari.

RETI: 24’ Yildiran, 26′ Riitano, 32′ rig. Polo, 9′ st Columbu, 24′ st e 40 st Pruneti.

US GROSSETO: Comi, Cristinzio, Mema, Franceschini, Cerulli, De Michele, Cargiolli, Lucattini, Trombini, Valente, Columbu. A disposizione: Bocchi, Mascelloni, Filippi, Angiolini, Testa, Falconi, Bruni, Stefi, Tenci. All. Consonni

SAN GIMIGNANO: Baciottini, Ghini, Bimaj, Macchi, Pallassini, Valsecchi, Cianciolo, Ulivelli, Nasca, Bartalini, Soldi. All. Mugnaini

RETI: al 12′ Bartalini, al 30′ Cianciolo.

US GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Solari, Mangia, Arrigucci, Tenci. A disposizione: Turbanti, Presicci, Affabile, Benetello, Veglianti. All. Pieri.

MASSAVALPIANA: Pompo, Guarini, Fontani, Laghetti, Cozzatelli, Sorvillo, Gobbi, Gradini, Ribechini, Carli, Sartini. A disposizione: Boccabella, Casini, Palmieri, Petrarca, Sullo, Poli. All. Bartaletti.

RETI: 7’, 8’, 9’, 20’, 31’, 17’ st, 21’ st, 35’ st Tenci, 5’, 16’ Mangia, 22’ Bertoni, 24’ Passalacqua, 24’ st, 20 st, 29’ st Benetello, 25’ e 27’ st Veglianti, 36’ st Affabile.

US GROSSETO: Conti, Dani, Picci, Nardi, Frediani, Sabatini, Fommei, Generali, Graffietti, Fregoli, Bojinov. A disposizione: Manganelli, Busetta, Steri, Palombo, Allegro, Giulianini. All. Picardi.

ACADEMY LIVORNO: Avarino, Furiani, Agretti, Sula, Giudice, Ciaravolo, Pini, Zhelegu, Lotti, Ulivieri, Fronzoni. A disposizione: Giachetti, Costanzi, Prunetti.

RETI: 12’ e 20’ Graffietti, 15’ e 25’ Bojinov, 23’ e 28’ st Giudice, 10’ st Giulianini, 12’ st Agretti, 20’ st Generali, 35’ st Ulivieri.