Vincenzo Errico è il nuovo presidente della Croce Rossa Follonica: ecco da chi sarà affiancato

FOLLONICA – Rinnovati i vertici territoriali della Croce rossa italiana. A Follonica è risultato eletto Vincenzo Errico che sarà affiancato nel suo Consiglio direttivo da Alessia Moda, Stefano Donnini e Federico Paghi. Confermato, invece, il consigliere in rappresentanza dei giovani, Leonardo Ontani.

Errico succede a Giorgio Lolini che ha retto il Comitato dalla fine del 2013, dapprima come commissario e poi come presidente.

“Ringrazio tutti quelli che ci hanno dato fiducia – ha affermato il Errico – e cercheremo di non deludere le aspettative di nessuno. Nel nostro programma strategico abbiamo voluto inserire molti aspetti importanti che caratterizzeranno la nostra amministrazione e già da subito inizieremo a lavorare per dare un nuovo impulso alla locale Croce rossa. Ringrazio e saluto Giorgio ed il suo Consiglio direttivo per quanto è stato fatto in questi anni, comprendendo le difficoltà che hanno dovuto affrontare. Il nostro Comitato è una realtà molto importante nell’ambito della Croce rossa toscana ed è tra i primi maggiormente operativi anche nell’area della Asl sud est, per questo la sua gestione risulta estremamente impegnativa”.

“Colgo l’occasione per rivolgere un appello a chiunque voglia dedicare un po di tempo alla Croce rossa – conclude il presidente -, affinché si iscriva al prossimo corso di formazione che inizierà a marzo. E’ fondamentale l’apporto di nuovi volontari per riuscire a svolgere meglio il lavoro che siamo chiamati a fare giornalmente”.

Errico aveva già ricoperto la carica di presidente nel periodo 1995/2012, durante il quale fu riorganizzato il Comitato con la costituzione di nuove componenti e specialità. Ricordiamo il Gruppo Pionieri, oggi chiamato Gruppo Giovani, La Sezione femminile, i Donatori di sangue, i Cinofili ed il Nucleo attività promozionali e reclutamento del corpo militare.

Durante il suo mandato, infine, furono esperite le complesse pratiche amministrative che portarono alla costruzione del nuovo ed attuale edificio di Via della Pace.