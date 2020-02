ULTIM’ORA – Coronavirus: vertice in Regione. «Nessun caso in Toscana»

GROSSETO – Vertice nel tardo pomeriggio di oggi a Firenze. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni dalla Regione ai prefetti, dai sindaci dei capoluoghi ai Presidenti di Provincia di tutta la Toscana.

«Un momento importante – ha detto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, che ha preso parte alla riunione – per essere informati sulla macchina che si è messa in moto per monitorare e governare l’emergenza coronavirus. Al momento in Toscana non esistono casi accertati».