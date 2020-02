Tris in Coppa Carnevale per Edoardo Borioni, sua anche la quarta edizione

TALAMONE – Scende dal 4.7 e sale sul Radial, ma non lascia il trofeo neanche per un giorno: è Edoardo Borioni, atleta del Circolo della Vela di Talamone che si conferma in ruoli di punta anche nella Classe Laser Radial; in due giornate e cinque prove, Edoardo si conferma per il terzo anno leader del Trofeo di Carnevale, organizzato dalla Lega Navale di Follonica nei giorni 15 e 16 febbraio 2020 (foto dalla pagina Facebook del Circolo della Vela di Talamone).



Clima primaverile e venti deboli da sud-ovest per le 21 imbarcazioni della flotta Radial, dove Edoardo ha saputo ben interpretare le due giornate portando nel carnet due primi, un terzo e un quarto posto che oltre al Trofeo gli sono valsi anche il terso post nella competizione zonale associata al trofeo e valida per come selezione per il Campionato Italiano che si terrà a Cagliari il prossimo mese di settembre.

Interessante anche l’esordio del giovane atleta CVT Francesco Noia nella Classe Laser 4.7: dopo essere stato a prua dell’equipaggio Snipe Juniores con Edoardo Borioni sia nell’undicesima edizione dello Snipe Winter Trophy che nella ventunesima tornata del Trofeo Santini , Francesco con i suoi 14 anni si è messo alla prova confrontandosi con circa 20 concorrenti e dimostrando la necessaria grinta e tenacia; uscito dall’ultima sessione estiva della Scuola Vela CVT si sta avvicinato all’attività agonistica. Per Francesco era importante verificare l’impostazione e il carattere, obiettivi che sono stati tutti raggiunti.

Per Edoardo e Francesco il prossimo appuntamento è per inizio marzo con la selezione zonale che si terrà a Livorno.



Da segnalare il percorso di Velvet, l’X40 armata da Alberto Papi che, con un 3° di giornata di domenica 16 febbraio, conferma il guidone CVT al secondo posto della categoria IRC nel Campionato Invernale di Porto Santo Stefano: iniziato nel corso dello scorso mese di ottobre, il campionato ha al momento totalizzato 13 prove valide ed è previsto chiudersi nel prossimo mese di marzo; per Velvet l’appuntamento è per domenica 1° marzo.