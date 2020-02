Trionfo grossetano al Torneo Nepi, Jaya Diligenti prima di categoria

GROSSETO – Braccia alzate per la pugilessa Jaya Diligenti della Fight Gym Grosseto che ha fatto sua la finale del torneo Nepi di pugilato nella categoria Elite II kg. 60. L’atleta grossetana allenata da Raffaele D’Amico si aggiudicava imbattuta la sua quinta prova nella seconda ripresa, prevalendo così sulla viareggina Serena Bottaini.

Diligenti ha pressato costantemente l’avversaria raggiungendola più volte con ganci e diretti tanto da costringere l’arbitro all’interruzione del match dopo 4 conteggi. Presto per Jaya ci saranno prove più importanti come il torneo nazionale ove la talentuosa pugile grossetana tenterà di mettersi in mostra con i vertici nazionali.