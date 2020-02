Riparte TrenoNatura: degustazioni guidate per buongustai che amano il tartufo

GROSSETO – Raggiungere San Giovanni d’Asso, alla scoperta del Tartufo Bianco Marzuolo delle Crete Senesi, su un convoglio d’epoca sospinto da una locomotiva a vapore. È quello che offre Trenonatura che riparte il 29 marzo, con destinazione la mostra-mercato del tartufo bianco marzuolo a San Giovanni d’Asso, nel cuore delle Crete Senesi.

La linea, una volta, era la via “veloce” che portava ai paesi sperduti fra le Crete senesi, fino alle pendici del monte Amiata, collegandoli a Siena e Grosseto. Oggi la “Asciano – Monte Antico” è diventata la ferrovia simbolo di un nuovo turismo “slow” per riscoprire le emozioni di viaggiare a bordo di un treno a vapore immersi in paesaggi incontaminati

E’ un modo diverso per raggiungere lo splendido borgo di San Giovanni d’Asso e degustare i prelibati frutti di questa terra. Un treno a vapore d’epoca restaurato percorre una linea quasi dimenticata capace di regalare scorci unici delle colline toscane, invisibili da qualsiasi strada.

Programma:

Ore 9:10 partenza da Grosseto con il treno storico a vapore ed arrivo a Monte Antico (ore 10,16). Breve sosta per manovra della locomotiva, durante la quale sarà possibile vedere i macchinisti fare rifornimento acqua e spalare il carbone all’interno della locomotiva.Tempo a disposizione per fare foto. Proseguimento attraverso il Parco della Val d’Orcia, le zone del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi.

Alle ore 11:29 arrivo alla stazione di San Giovanni d’Asso. Visita libera al Castello dove si svolge la mostra mercato del tartufo e sede del museo del tartufo. Nelle vie del paese esposizione e vendita di prodotti tipici e dell’artigianato locale con spettacoli itineranti. Di particolare interesse una visita a piedi al bosco-giardino della Ragnaia.

Ore 11.30 Degustazione guidata “Crostino con Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi e Bollicine” (gratuita, su prenotazione)

Ore 12.00 Apertura stand-ristorazione della Proloco (piatti al tartufo e non)

Dalle 14:30 Spettacolo itinerante lungo il borgo

Ore 15.00 Tartufaio per un giorno all’Orto di Sesto: dimostrazione della ricerca del tartufo, a cura dell’Associazione Tartufai Senesi

Ore 15.00 Degustazione guidata “Ravaggiolo, cioccolato fondente caldo e Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi in abbinamento con Vin Santo” (gratuita, su prenotazione)

Ore 16:08 partenza con il treno storico a trazione diesel in direzione Monte Antico, dove si arriverà alle ore 17:08, quindi proseguimento per Grosseto, con arrivo previsto alle ore 17:53.

Fermate: Montepescali – Monte antico – San Giovanni d’Asso

ATTENZIONE: Il programma potrebbe subire variazioni. Chiedere sempre conferma prima della partenza.

POSTI LIMITATI – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Tel.: 0577 281834 / 0577 48003 Email: info@visionedelmondo.com

Tariffe:

Bambini fino a 10 anni: gratuito senza diritto di posto a sedere accompagnato da almeno un adulto pagante, oppure € 18,00 con posto assegnato (i posti assegnati per i bambini sono un numero limitato)

Gruppi: 1 gratuità per ogni 25 paganti.

Agenzie Viaggi: tariffe confidenziali con quotazioni su richiesta.

Quota di iscrizione per ogni partecipante: € 3.50