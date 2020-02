Muore a 47 anni «Una grave perdita» il cordoglio della comunità

ISOLA DEL GIGLIO – È morta dopo una breve malattia, che in soli due mesi l’ha portata via ai propri cari. Loretta Fanni è morta ieri a isola del Giglio, lasciando un vuoto incolmabile in chi la conosceva.

Gigliese doc, lavorava in un negozio di alimentari e d era conosciuta da tutti. «Una grave perdita» ha affermato con rammarico il sindaco Sergio Ortelli «È sempre un dramma quando muore una persona, ma ancor di più quando succede ad una ragazza così giovane». La donna lascia una figlia ancora piccola.

I funerali saranno celebrati giovedì.