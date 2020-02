Le Under 16 della Gea ancora letali in Coppa Primavera, piegato il Volterra

GROSSETO – Quarta vittoria nella Coppa Primavera Under 16 femminile per le ragazze guidate da Andrea Ciolfi contro il Volterra (55-48). La Gea Grosseto, nell’ultima gara d’andata (deve essere però recuperato, il 10 marzo, l’incontro con Baloncesto Firenze, valido per la quarta giornata), ha avuto ragione del Carla Unisex grazie ad un break nell’ultimo quarto dopo un match equilibratissimo. I primi due periodi hanno visto prevalere, sia pure di misura, le pisane, mentre il terzo si è chiuso sul 40-40. Nell’ultima frazione, però, Di Stano e compagni con un parziale di 15-8 sono riuscite a brindare ad una vittoria che permette di salire al terzo posto, agganciando proprio le rivali di domenica scorsa.

GEA GROSSETO: Tanganelli 5, Di Stano 6, Panella 11, Landi 5, Nunziatini 11, De Michele 7, Guasti, Lambardi, Vinci 3, Saccardo, Faragli 8. All. Andrea Ciolfi.

VOLTERRA: Cancelli 6, Bassini, Bolognesi 10, Ricciardi 11, Hyzmo 10, Bernardini, Cuccu, Cardinali 5, Dessì 2, Gamba, Ragli 4.

ARBITRO: Masucci.

PARZIALI: 16-18, 26-28; 40-40

NOTE: uscite per falli Lambardi e Panella.