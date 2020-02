Lavoro: la Polizia municipale cerca personale. Al via il bando per l’assunzione di 10 agenti

MONTE ARGENTARIO – L’amministrazione comunale di Monte Argentario ha indetto una selezione pubblica per esame per l’assunzione di 10 unità di personale a tempo pieno e determinato con profilo di “istruttore di vigilanza” categoria C con riserva di due posti a scorrimento di graduatoria per volontari delle forze armate ai sensi dell’articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 66/2010.

Il bando che contiene i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e le modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito istituzionale http://www.comunemonteargentario.gov.it/ nella sezione “concorsi e selezioni”.

La domanda, redatta in carta semplice e compilata preferibilmente in conformità al modello allegato al bando, deve essere indirizzata al Comando Polizia Municipale – Lungomare dei Navigatori n. 13 – 58019 Porto Santo Stefano e dovrà essere presentata entro le ore 12 del giorno 23 marzo 2020.