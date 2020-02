Internet: una risorsa da sfruttare

Il mondo virtuale, grazie ad internet, è diventato parte integrante della vita reale. Internet, infatti, è diventato uno strumento straordinario che se utilizzato nel migliore dei modi può solo essere una risorsa imprescindibile. La rete, infatti, può essere considerata come una delle invenzioni migliori che hanno rivoluzionato la vita dell’uomo. È un mezzo sicuramente importante che permette di scoprire informazioni e sentire persone distanti grazie ai vari social network, ma non solo.

Il mondo del lavoro, infatti, è completamente cambiato grazie al web. Basti pensare che spesso e volentieri la ricerca stessa del lavoro è effettuata tramite Internet e che molte aziende utilizzano Skype per fare dei colloqui di assunzione. Tutte le comunicazioni di lavoro, inoltre, avvengono tramite email. Grazie alla posta certificata, infatti, la PEC, ormai anche documenti importanti e comunicazioni di lavoro avvengono solo ed esclusivamente in rete.

Quasi tutte le professioni, dunque, hanno dovuto acquisire l’abilità di utilizzo di computer, tablet, smartphone attraverso i quali poter accedere in rete e svolgere il compito richiesto. Con la rete sono nate tantissime professioni legate al mondo del web: sviluppatori di siti, di applicazioni, posizionatori seo, addetti al web marketing, etc. Tutte queste nuove figure lavorative hanno fatto il loro ingresso nel mondo solo ed esclusivamente grazie al web.

Il turismo

Internet ha dato nuova linfa a diversi settori, come il turismo, che stanno beneficiando in maniera importante di tale rivoluzione. Il settore del turismo contribuisce in maniera consistente al Pil globale: registra infatti un tasso annuale di crescita del 5,4%, che porterà l’intero mercato nel 2023 a raggiungere 7.680 miliardi di valore. Nel 2018 sono stati contati 2,98 miliardi passeggeri aerei, che diventeranno 3,91 miliardi nel 2019. La crescita dell’accessibilità alle reti mobile e alle soluzioni mobile di informazione, prenotazione e acquisto dei viaggi diventerà uno dei driver principali dello sviluppo dell’intero mercato.

Internet e la sanità

Molto importante è anche il ruolo di internet all’interno del comparto sanità. Secondo una ricerca entro il 2021 la maggior parte delle organizzazioni sanitarie adotterà le tecnologie legate all’ IoT . Attualmente, il 60% delle organizzazioni sanitarie di tutto il mondo ha introdotto una serie di oggetti connessi all’interno delle loro strutture; entro il 2021, questo numero arriverà a toccare l’87%. Il settore sanitario diviene così uno dei più avanzati per quanto riguarda le implementazioni pratiche degli oggetti connessi. Secondo il rapporto di Aruba, il 73% delle organizzazioni sanitarie utilizza l’IoT per il monitoraggio e la manutenzione, settore questi, che sono stati classificati come i campi aventi un’importanza principale secondo il 42% dei dirigenti. I settori che seguono sono poi il controllo a distanza (50%) ed i servizi basati sulla localizzazione (47%). Il 67% dei dirigenti prevede in più di collegare i loro dispositivi IoT tramite Wi-Fi. In generale, l’IoT viene utilizzato per il monitoraggio dei pazienti (64%), per i contatori di energia (56%) ed i raggi X e dispositivi per immagini (33%).

Internet e le aziende

Non poteva mancare l’apporto del web alle nostre aziende. L’esplosione delle tecnologie digitali, nell’era dell’economia delle informazioni, ha portato ad una evoluzione delle strategie di comunicazione a cui è necessario adeguarsi utilizzando gli strumenti di marketing digitale, ovvero tutte quelle attività che, attraverso l’uso di internet e dei social network, consentono alle aziende di farsi conoscere a livello globale e di aumentare le vendite dei propri prodotti, con azioni dedicate ad un clientela predeterminata e capaci di individuare i bisogni della domanda, generando risultati concreti e misurabili. Grazie a Internet, infatti, le aziende di ogni settore e dimensione possono far conoscere i propri prodotti, anche di nicchia, sia in Italia che oltre i confini nazionali raggiungendo nuovi mercati e nuovi clienti in tutto il mondo. I Social network sono ormai un elemento indispensabile per interagire con i clienti e consumatori, rafforzare il brand e diffondere i propri contenuti ad un pubblico vasto ed eterogeneo.