Due vittorie ravvicinate per le Under 16 della Pallavolo Follonica, superate Piombino e Rosignano

FOLLONICA – Due successi in altrettante gare per le Under 16 della Pallavolo Follonica, che si impongono in due turni ravvicinati contro coetanee livornesi. Prima vittoria è stato il 3-1 al Volley Piombino in una gara intensa e combattuta (parziali 23/25; 25/14; 25/12; 25/22). Il sorriso è arrivato al termine di una gara condotta con lucidità, nella quale le ragazze hanno saputo gestire i momenti di difficoltà, meritandosi pienamente i tre punti.

Replica con le coetanee del Volley Sei Rose Rosignano bianca con un più netto 3-0, in cui le maremmane hanno offerto una prestazione più che efficace, contenendo al minimo gli errori e senza neanche concedere un set (parziali 25/13; 25/13; 25/10).

La prossima sfida vedrà le follonichesi affrontare la Pallavolo Cascina, domenica 1 marzo al Palagolfo.

Queste le convocate: Sofia Barzanti, Viktoriya Basnyk, Giuditta Bellini, Eleonora Magi, Agnese Mecacci, Sofia Omeghetti, Mia Ovcharovich-Contu, Giorgia Panerai, Virginia Parlanti, Giulia Sottani.