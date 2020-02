Coronavirus, la situazione in Italia: 219 contagiati e 5 deceduti

ROMA – Si è conclusa la conferenza stampa della Protezione civile con il punto sul coronavirus in Italia. Ecco i numeri.

Attualmente sono 219 i contagiati, 5 dei quali deceduti.

167 i contagiati in Lombardia (4 morti), 27 in Veneto (un morto), 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (uno guarito e dimesso dall’ospedale nei giorni scorsi).

Sui 213 attualmente positivi al coronavirus, 99 sono ricoverati negli ospedali, 23 sono in terapia intensiva e 91 in isolamento domiciliare.

Informazioni utili per tutti – Su disposizione della Regione è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il numero verde 800.579579 da contattare per qualsiasi dubbio con servizio di interpretariato anche in cinese.