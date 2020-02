Coronavirus, in Maremma situazione sotto controllo: si attende l’esito dei tamponi

PITIGLIANO – Saranno fatti questa mattina i tamponi alla famiglia della donna risultata positiva al Coronavirus e che nei giorni scorsi (otto giorni fa) era rientrata a Castell’Ottieri dove vive la famiglia. La donna, che lavora come infermiera a Piacenza, ha incontrato nell’occasione anche alcuni parenti a Proceno.

Tutti i parenti, sia quelli che vivono nel comune di Sorano che quelli di Proceno, sono al momento in isolamento per precauzione visto che la donna, anche se non ha ancora sviluppato i sintomi, è risultata positiva al test del Coronavirus.

Questo fa ben sperare: la donna potrebbe essere stata infettata dopo essere rientrata a Piacenza dalla vacanza maremmana.

Per precauzione è stato chiuso l’istituto comprensivo di Pitigliano (che comprende anche le scuole di Sorano e Castell’Azzara) e Acquapendente.