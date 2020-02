Coronavirus: doppie pulizie negli uffici e guanti e mascherine alla Polizia municipale

GROSSETO – “In via assolutamente precauzionale e preventiva, senza causare inutile allarmismi, e su indicazione del responsabile della sicurezza aziendale, il Comune ha deciso di disporre un raddoppio della frequenza di pulizia degli uffici e una attività straordinaria di disinfezione”. Lo scrive, su un post Facebook, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“La Polizia municipale è stata fornita di guanti in lattice e mascherine, per fronteggiare eventuali situazioni a rischio – continua il sindaco insieme all’assessore Giacomo Cerboni -. Stiamo infine approvvigionando gli uffici, specie quelli con affluenza di pubblico, con disinfettante per l’igiene delle mani”.