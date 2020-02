Vittoria fra mille emozioni per il Grosseto Volley School, battuto il Follonica nel derby

GROSSETO – Va al Grosseto Volley School il derby contro il Follonica grazie ad un palpitante 3-2 in terra follonichese (15/25 18/25 26/24 25/23 12/15 i parziali).



Biancorosse in gran forma nei primi due set, nei quali hanno annientato le rivali giocando con la massima concentrazione e con grande intensità. Nel 3 set il Follonica trova la forza di non cedere e di reagire portandosi sul 17 -10 ma il Grosseto reagisce arrivando addirittura a condurre per 23-22 ma l’ultima parte del set è appannaggio delle ragazze del Golfo che chiudono ai vantaggi per 26 a 24. Nel quarto set parte forte il Grosseto che viene però raggiunto e, dopo una battaglia punto a punto hanno la meglio le azzurre che strappano il set per 25 -23. Nel tie break il Grosseto Volley ritrova il bel gioco e la concentrazione che gli permette di condurre sempre in vantaggio, senza grossi patemi, aggiudicandosi la frazione decisiva per 15/12. Così il Grosseto resta al 3 posto a due lunghezze dalla Lucchese ed allunga di un punto la distanza la Buggiano in quarta posizione, quindi in piena corsa play off, mentre il Follonica resta al settimo posto con 26 punti.



Soddisfatto con un pizzico di rammarico il coach Luigi Ferraro: “Così sono i derby. Giochiamo due set da manuale commettendo poi l’errore di credere che il Follonica alzasse bandiera bianca; invece sono state brave a giocarsi il tutto per tutto nei set successivi, rientrando in gara togliendoci ogni sicurezza, Solo nel tie break abbiamo ritrovato qualche buona fase di gioco in avvio. Prendiamo il vantaggio che teniamo fino alla fine. Brave le mie ragazze a superare il momento di difficoltà tornando a giocare ad un buon livello”.

Nella prossima gara il Grosseto ospiterà il Dream Volley Pisa, fanalino di coda del girone mentre il Follonica avrà in casa il Buggiano che è in piena lotta play off al 4 posto.