FOLLONICA – È il carro “L’abbraccio che ci salva” il vincitore dell’edizione 2020 del Carnevale di Follonica. Ancora una volta a trionfare è il rione 167 Ovest campi alti al mare. la mascherata a terra va invece al rione di Senzuno.

Il carro vincitore rappresenta un grande albero, seduto e umanizzato. «L’uomo e la tecnologia, il boom economico e industriale, i progressi in ogni campo scientifico e medico, le energie rinnovabili, il boom dell’industria nucleare – afferma il presidente del rione Genesio Sassara -. Se da un lato tutto questo ha fatto si che l’uomo potesse vivere meglio, dall’altro il risvolto della medaglia è negativo, con aspetti devastanti e conseguenze pericolose mettendo a rischio la stessa umanità».

«Noi crediamo anche un semplice albero, secco, indebolito, con poche foglie, che con le sue ultime forze cerca di proteggere una vita, tra i suoi rami con un abbraccio. Un albero che diventa un vero protettore della natura e dell’umanità intera, diventando lui stesso una barriera che cerca di rallentare o fermare l’avanzare del progresso dell’industria nucleare. Un albero che non si da per vinto , anche se la rigogliosità la sta perdendo così come la sua linfa naturale , ma trova in se stesso la forza della sopravvivenza, la voglia di proteggere tutta la natura».