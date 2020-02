Scompare da casa nella notte: la famiglia lo cerca da tre giorni

GROSSETO – Sono in corso da tre giorni le ricerche di un uomo di 81 anni scomparso da casa nella notte tra giovedì e venerdì. Seilnacht Karlheinz, tedesco, viene spesso in vacanza in Maremma con la moglie, in una casa di Campagnatico nella zona di Poggio Giannino, dove era arrivato il 20 febbraio scorso per passare un periodo di vacanza con la moglie.

L’uomo, nella notte, ha preso di nascosto le chiavi alla moglie e se ne è andato. L’ultima volta è stato avvistato venerdì mattina, alle 7, nella zona del cimitero di Sterpeto, a Grosseto.

Le ricerche dell’uomo stanno andando avanti con il coordinamento della Prefettura. Adesso la famiglia ha chiesto l’aiuto anche della stampa.

L’uomo è alto un metro e 80, corporatura media, occhi celesti. Non ha con sé il cellulare. Il caso è seguito dai Carabinieri della stazione di Campagnatico. Per qualsiasi notizia e informazioni o segnalazione potete contattare i carabinieri.