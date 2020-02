Legambiente: «Sui pini di via Mascagni ci sono nidi di uccelli: fermate il taglio»

GROSSETO – «Sono numerose le segnalazioni ricevute da cittadini grossetani in merito al fatto che alcuni dei 52 pini di viale Mascagni che dovrebbero essere tagliati a partire da domani, lunedì 24 febbraio, danno casa a numerosi nidi tra le loro chiome» afferma Legambiente. «In virtù di tali segnalazioni, chiediamo di non procedere con l’abbattimento allo scopo di evitare di danneggiarli, anche se la normativa vigente che prevede il divieto di abbattimento per la presenza di nidi di avifauna decorre dal 1 di marzo. Essendo quello di quest’anno l’inverno più caldo degli ultimi trent’anni ed essendo stato registrato un evidente aumento delle temperature globale, la nidificazione anticipata da parte degli uccelli è un dato di cui prendere atto».

«Tra l’altro, in più di un’occasione, abbiamo ribadito l’importanza di tutelare per quanto possibile le alberature di pini sani e in ottime condizioni come quelli di viale Mascagni che costituiscono un patrimonio dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e storico – culturale per tutti i cittadini grossetani e i particolar modo per gli abitanti della zona. Pur non essendo il pino domestico adatto all’arredo cittadino a causa delle radici superficiali che creano problematiche evidenti nelle aree urbane, occorre cercare di fare il possibile per trovare soluzioni alternative al taglio, anche rivedendo la viabilità dell’area, per cercare di conservare questo prezioso patrimonio naturale».

«Misure, queste, che devono essere prese al di là della decisione di rivedere il taglio da effettuare nei prossimi giorni per non disturbare e danneggiare i nidi attualmente presenti con coppie che si apprestano a deporre le uova e femmine in fase di cova che costituiscono un bell’esempio di presenza di avifauna in città e che occorre senza dubbio tutelare» conclude Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente.