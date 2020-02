Grosseto, lo 0-0 con la Sangiovannese vale il +2 in vetta al campionato

SAN GIOVANNI VALDARNO – Alla fine la gioia dei tifosi per aver strappato un altro punto al Monteroi, allungando a +2 in cima alla classifica, si mescola con la rabbia dei giocatori che hanno provato a vincere in tutti modi la partita.

Senza Magrini e Stefani in panchina vanno Biliotti e Ferioli, un mix di esperienza e grande gestione del gruppo. In campo, invece, senza Moscati e con Viligiardi acciaccato, i biancorossi si presentano con Boccardi-Galligani davanti e con Giunta trequartista. E’ proprio Giunta, dopo qualche minuto, a cercare la botta dalla distanza. Al quarto d’ora ci prova anche Boccardi ma il suo tiro viene parato da Scarpelli e salvato poi da Scoscini. Al 20’ palo della Sangiovannese con Rosseti, mentre negli ultimi cinque minuti è il Grosseto a sfiorare il vantaggio con un colpo di testa di Gorelli prima e un tiro di Raimo poi.

Nella ripresa il Grifone aumenta il ritmo e dopo un quarto d’ora è il solito Boccardi che impegna Scarpelli senza troppa fortuna. Al 33’, ancora Boccardi, colpisce il palo. Gli assalti degli ospiti continuano anche nei cinque minuti di recupero ma la partita termina 0-0. Evidente la delusione dei giocatori al momento dei saluti sotto la curva ospiti: delusione dettata solo dalla grande partita terminata senza reti. Un punto comunque importante che, grazie alle sconfitte di Monterosi e Grassina, fanno guadagnare al Grosseto un altro punto rimanendo in cima alla classifica a +2. Domenica partita fondamentale tra le mura amiche contro lo Scandicci.

Sangiovannese-Us Grosseto 0-0

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Calzolai, Scoscini, Rosseti, Kondaj, Baldesi, Muscas, Tacconi, Borel, Mencagli, Petrilli. A disposizione: Allegranti, Cavalli, Lorenzoni, Bidini, Tafani, Piccardi, Polo, Torricelli, Guidotti. Allenatore: Nofri.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Gorelli, Milani, Cretella, Fratini, Sersanti, Giunta, Boccardi, Galligani. A disposizione: Nunziatini, Polidori, Viligiardi, Sabatini L., Ravanelli, Giani, Villani, Sabatini N., Pierangioli. Allenatore: Biliotti.

ARBITRO: Marco Sicurello di Seregno (Castiglione di Frattamaggiore, Patruno di Bari).