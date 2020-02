Fratelli d’Italia: «Oltre 10 mila firme raccolte in Toscana per elezione presidente e tetto alle tasse»

GROSSETO – “Sono già oltre 10 mila le firme raccolte in poche ore, nei 100 gazebo allestiti in Toscana da Fratelli d’Italia per raccogliere le firme su le quattro proposte di iniziativa popolare” dicono l’onorevole Giovanni Donzelli e il portavoce di Fratelli d’Italia Grosseto, Fabrizio Rossi.

A rendere note le cifre, è il coordinatore regionale del partito Francesco Torselli, nell’ambito dell’iniziativa nazionale in programma oggi e domani, sabato 22 e domenica 23 febbraio nelle vie e piazze della Toscana.

“Si tratta di quattro proposte che rappresentano le battaglie storiche del partito guidato da Giorgia Meloni e della destra italiana – precisano Donzelli e Rossi -. Elezione diretta del Presidente della Repubblica, tetto alle tasse in Costituzione, abolizione dei senatori a vita e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo”.

“Oggi – conclude Fabrizio Rossi – abbiamo raccolto oltre 700 firme nei gazebo che abbiamo allestito a Grosseto, Follonica e Orbetello. Abbiamo visto da parte dei cittadini, grande interesse ed entusiasmo. File ovunque, ci sono state per firmare le nostre proposte di Legge. E’ stata una grande prova di democrazia e un segnale che ci dà fiducia sulla nostra continua crescita non solo in provincia di Grosseto, ma anche in Toscana”.