Circolo Pattinatori vincitore in A2, saltata per Coronavirus la gara di Coppa a Cremona

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox ha centrato il primo obiettivo stagionale: la vittoria del campionato di serie A2. I ragazzi di Massimo Mariotti hanno fatto il loro dovere superando il Forte dei Marmi (12-4) con sei reti per tempo e hanno potuto brindare al primo posto matematico grazie al successo del Thiene, che sta risalendo la china della classifica, in casa contro il Modena. Il successo della regular season permetterà di disputare in casa tutte le gare decisive dei playoff. Al momento attuale i grossetani si misurerebbero nei quarti di finale con il Montecchio Precalcino, ottavo con 21 punti, con quattro giornate ancora da giocare (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



COPPA ITALIA SALTA PER CORONAVIRUS. La notizia del giorno è la decisione della federazione di rinviare a data da destinarsi le finali di Coppa Italia, in programma sabato 29 e domenica 1 marzo a Lodi. Un paese lombardo salito alla ribalta delle cronache per essere un focolaio del coronavirus. Il Grosseto avrebbe dovuto affrontare sabato prossimo alle 13 il Cremona in semifinale.

I risultati della 18ª giornata: SGS Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-12, Estrelas Molfetta-Zetamec Roller Bassano 5-3, Pordenone-Credit Agricole Sarzana 3-4, Cremona Hockey-Trissino rinv. per rischio coronavirus, Thiene-Symbol Amatori Modena 6-3.

Classifica: Edilfox Grosseto 46 punti; Amatori Modena 33; Roller Bassano 28; Cremona e Molfetta 27; Thiene 25; Trissino 24; Montecchio Precalcino 21; Pordenone e Sarzana 8; Forte dei Marmi 6.

Marcatori: Montivero (Modena) 44; Saavedra (Grosseto) 40; Pasquale (Trissino) 33; Buralli (Grosseto) 31; Pochettino (Cremona) 28.