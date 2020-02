Auto esce di strada e si ribalta: feriti quattro ragazzi. Anche una ragazzina di 15 anni

MASSA MARITTIMA – Aggiornamento ore 17.45: Sono tre ragazzi e una ragazza le quattro persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto a Massa Marittima prima delle 17. I maschi hanno 17, 18 e 20 anni, la femmina è una ragazzina di 15 anni.

News ore 16.49: Quattro ragazzi sono stati trasferiti in ospedale dopo che sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in località La Pesta nel comune di Massa Marittima.

L’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e due ambulanze del 118 che hanno preso in carico i quattro giovani che sono stati trasferiti in ospedale.

I Vigili del fuoco sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l’auto. Presenti anche la Polizia municipale e i Carabinieri di Massa Marittima.