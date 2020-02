Anche il Wwf avverte: «Sui pini di via Mascagni ci sono i nidi. Sospendete il taglio»

GROSSETO – «Avendo saputo che sta per essere aperto il cantiere per l’abbattimento dei pini in via Mascagni a Grosseto, l’associazione WWF Provincia di Grosseto lancia un invito al Comune, affinché sia per il momento sospesa l’attività prevista, dato che l’abbattimento delle piante andrebbe inevitabilmente a danneggiare i nidi di uccelli presenti sulle piante stesse, cosa che è espressamente vietata dalla normativa vigente» afferma il Wwf della provincia di Grosseto.

«Infatti, a causa del clima particolarmente mite, varie specie di uccelli stanno anticipando la stagione riproduttiva. Ciò vale ad esempio per specie come il colombaccio o come la tortora dal collare, specie che sicuramente nidifica sui pini di via Mascagni. Auspicando che possano essere individuate soluzioni diverse ai problemi alla viabilità all’origine dell’iniziativa, che possano evitare il taglio dei pini, l’Associazione chiede comunque che gli eventuali tagli siano per lo meno rinviati al termine della stagione riproduttiva di quest’anno, assicurando così tranquillità nella riproduzione alle varie specie di uccelli che nidificano sui pini stessi».