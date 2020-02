Stop all’acqua per 8 ore: tecnici del Fiora a lavoro. Ecco dove e quando

CAMPAGNATICO – Giovedì 27 febbraio dalle 8.30 alle 16 i tecnici di AdF saranno al lavoro nel comune di Campagnatico, effettuando un intervento di manutenzione programmata per la messa in opera del serbatoio in località Bengasi.

I lavori determineranno la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua a tutte le utenze situate nelle località Arcille, sant’Antonio e Pianetto; il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.