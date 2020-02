Sei maremmano se dici: “alle prode!”. “Chi balla, balla…e chi un balla…alle prode!”

È una frase che si sentiva dire dai nostri vecchi e che assumeva diversi significati. Quello letterale, certo ma anche figurato. Era ed è un modo per dire di non stare nel mezzo se quella cosa non la vuoi fare, di metterti a bordo pista… Ma per i bambini diventava anche una raccomandazione: “Stai in proda!”, oppure, all’opposto: “Oh, con quanto posto c’è devi sta’ in proda?!”