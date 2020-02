La Gea ospita il Colle, obiettivo punti salvezza. Crudeli: «Squadra grintosa, attenzione»

GROSSETO – E’ il momento di mettere in tasca punti salvezza per la Cooplat Ambiente Grosseto, che riceve domenica, alle 18 al Palasport di via Austria, la visita del Colle Basket. I ragazzi di Pablo Crudeli, dopo le sconfitte con Empoli, CMB Carrara e Quarrata hanno l’occasione di rimanere nella scia del gruppo che sta lottando per evitare i playout e per agganciare le ultime poltrone che garantiscono la partecipazione ai playoff. Con otto partite da giocare (quattro in casa abbordabili e quattro in trasferta terribili contro Valdera, Pontedera, Fucecchio e Libertas Livorno) tutto è ancora in ballo, ma serviranno grinta e cuore per tornare a vincere.



“Non deve trarre in inganno – sottolinea coach Crudeli – il fatto che Colle ha appena dodici punti. E’ una squadra grintosa che sa anche tirare bene. Se non giochiamo con attenzione può farci male”.

Fino al’ultimo purtroppo il tecnico argentino non saprà se schierare bomber Matteo Perin, alle prese con un infortunio patito a Carrara che l’ha costretto a saltare anche la trasferta di Quarrata. In dubbio anche la presenza di Cesar Bocchi, colpito in settimana dall’influenza. A disposizione il resto del gruppo. I grossetani vorranno vendicare il ko subito all’andata (71-67 il finale), nonostante una rimonta nell’ultimo quarto dopo aver accumulato anche quattordici punti di ritardo. I senesi sono terz’ultimi e lotteranno alla morte per avvicinarsi alla Cooplat Ambiente, chiamata a mettere in mostra la migliore difesa e un attacco che sa far male.



Questi i convocati: Battaglini, Bambini, Zambianchi, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Rocchiccioli, Mari, Gruevski. Arbitreranno Celentano di Arezzo e Marabotto di Pisa.

Classifica: Quarrata 28 punti; Fucecchio 26; Pontedera 24; Empoli e Valdera 22; Libertas Livorno, Costone Siena, Carrara, Terranuova 20; Us Livorno 18; Cooplat Ambiente Grosseto 16; Colle Basket 12; Audax Carrara 4; Liburnia Livorno 0.