Due rimesse a fuoco: Vigili al lavoro per spegnere l’incendio

MONTICELLO AMIATA – Due rimesse agricole stanno andando a fuoco nel comune di Monticello Amiata, in località le Vigne. All’interno delle baracche finimenti per animali. Le baracche, in legno e lamiera, sono andate distrutte.

Sul posto i Vigili del fuoco di Arcidosso. I pompieri hanno impedito alle fiamme di propagarsi. In questo momento la squadra sta raffreddando le strutture e poi procederà allo smassamento di quel che resta.