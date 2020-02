Coronavirus: a Grosseto una situazione di interesse. Ricovero al Misericordia

GROSSETO – Una persona, tra i 40 e i 50 anni, residente in provincia di Grosseto, è stata ricoverata questa notte all’ospedale Misericordia del capoluogo seguendo il protocollo previsto per il Coronavirus.

Una notizia che è stata diffusa da Tv9 nell’edizione del Tg delle 12:50. In questo momento si attende il risultato del tampone effettuato sul paziente. Si tratterebbe di una persona che due giorni fa è rientrata dall’estero con sintomi influenzali, febbre e polmonite.

Queste sono le prime notizie che per il momento non sono state confermate né smentite dai canali ufficiali dell’Asl.

Informazioni utili per tutti – Su disposizione della Regione è stato attivato dalla Asl Toscana sud est il numero verde 800.579579 da contattare per qualsiasi dubbio con servizio di interpretariato anche in cinese. Inoltre, chi rientra dalla Cina nella Asl Toscana sud est deve scrivere all’indirizzo rientrocina@uslsudest.toscana.it.