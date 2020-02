Circolo Pattinatori quindici volte letale, affondato anche il Forte dei Marmi

GROSSETO La corazzata Edilfox Grosseto non sbaglia un colpo: nel sedicesimo impegno i ragazzi di Massimo Mariotti travolgono il Forte dei Marmi (12-4 il finale) con la solita prestazione tutta determinazione e grinta. I versiliesi sono riusciti a stare sulla scia della capolista per una ventina di minuti, poi la superiorità tecnica di Gemignani e compagni ha fatto la differenza.



L’allenatore Massimo Mariotti si presenta al via con lo starting five migliore: Saitta, Gemignani, Buralli, Saavedra, Brunelli. Il chiaro segnale che il Grosseto non vuole lasciare niente al caso.

La “Big red machine”, dopo una partenza tranqulla, chiude praticamente i conti nel giro di un minuto e mezzo, tra il 10′ e l’11’ del primo tempo con la doppietta di Buralli, inframezzata dalla rete di Brunelli. Il Forte dei Marmi approfitta di una punizione di prima di Mattugini, dopo il blu a Brunelli. Saavedra cala il poker al 16′ ma cinque secondi dopo si fa parare un rigore da Cagliotti. Non sbaglia invece Mattugini che trasforma la punizione di prima concessa dopo il blu a Battaglia. Ci pensano Buralli e Saavedra a firmare un ulteriore allungo dei grossetani che vanno al riposo sul 6-2 Nella ripresa l’Edilfox vola fino al 9-2. Mariotti chiama in porta Tommaso Bruni, Il Forte dei Marmi va due volte a segno, ma i campioni maremmani non mollano di un centimetro e segnano altre tre volte, arrivando a dodici: in cento minuti diventano così 31 le reti segnate. Triplette per Saavedra, Vecoli e Buralli.

Sgs Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-12

SGS FORTE DEI MARMI: Cagliotti, Venè; Leonardi, Deinite, Mattugini, Falaschi, Ninci, Antonioni, Angioli, Gallotta. All. Mauro Cinquini.

EDILFOX: Michael Saitta, Tommaso Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Donato Mauro.

RETI: nel p.t. al 9’26 Buralli, 10’14 Brunelli, 10’49 Buralli, 14’10 Mattugini, 16′ Saavedra, 18’05 Mattugini, 21’36 Buralli, 24’36 Saavedra; nel s.t. 11’13 Vecoli, 13’50 Vecoli, 14’02 Saavedra, 17’19 Leonardi, 17’49 Battaglia, 20’25 Alessandro Saitta, 23’02 Vecoli, 23’46 Deinite.

NOTE: cartellino blu a Brunelli (2), Battaglia.