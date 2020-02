Voglia di riscatto in Coppa per gli Under 15 della Gea; gli impegni delle altre giovanili

GROSSETO – Fine settimana intenso per le giovanili della Gea Basketball Grosseto. La Sposta-Menti, dopo la bella vittoria in rimonta sul Costone Siena, è di scena lunedì alle 19 sul campo dei Jokers Firenze, nella prima giornata di ritorno della Coppa Toscana Under 18 gold. I ragazzi di Pablo Crudeli, che hanno un record di 4 vittorie e 2 sconfitte, hanno battuto i fiorentini all’andata per 58-53. Nuovamente a disposizione Battaglini, Luchi, Mazzei e Grilli.

Gli Under 15 silver di Alessandro Goiorani, dopo la sconfitta all’esordio in Coppa Toscana contro Ponsacco (54-82), cercano il riscatto domenica mattina alle 11 in via Austria contro la Scuola Basket Cascina. Trasferta per i giovanissimi Under 13 di Lorenzo Morgia, di scena domenica alle 11 contro il Pastificio Caponi Calcinaia.

Le Under 16 di Andrea Ciolfi ospitano sabato alle 15,45 il Carla Unisex Volterra. Fermo il campionato Under 14 per consentire la disputa della prima fase del torneo regionale 3×3. La Gea, guidata dal coach Luca Faragli, si presenterà domenica pomeriggio con due squadre a Pelago (Firenze). In campo Giulia Faragli, Sofia Tanganelli, Anna Landi, Martina Scalora, Clara Nunziatini, Chiara De Michele, Alice Panella. Le formazioni vincenti degli otto gironi parteciperanno alle finali in programma il prossimo 29 marzo.