Un grossetano nella segreteria nazionale del Pd: è Marco Simiani

GROSSETO – Si occuperà di infrastrutture all’interno della segreteria nazionale del Partito democratico. È Marco Simiani, grossetano, da anni impegnato nel Pd e già segretario provinciale dei dem.

«Chi mi conosce – dice Simiani – sa quanto valore ha per me questo nuovo incarico. Ho sempre messo tanta passione in questo mio lungo percorso politico, militando in un partito che in questi anni, può aver cambiato molte strategie ma mai i suoi valori. Per questo voglio dire grazie alle tante persone e ai tanti iscritti che, in questa comunità politica, mi hanno insegnato accompagnandomi. Grazie a tutte le amiche e gli amici del mio territorio, al partito regionale e a Simona Bonafé. Grazie al Segretario nazionale Nicola Zingaretti, a cui riconosco il grande lavoro fatto in questi mesi, dopo il congresso nazionale. Ma soprattutto grazie ad Anna Ascaniche ha creduto in me, per questo importante incarico. Sono sicuro che Anna e tutto il gruppo dirigente di #EnergiaDemocratica saranno al mio fianco supportandomi in questo nuovo viaggio».

Ecco tutti i nomi che faranno parte della segreteria e degli organi del partito. Sono membri della segreteria: Brenda Barnini – Welfare; Vanessa Camani Turismo E Made In Italy; Caterina Bini – Enti Locali; Chiara Braga – Ambiente e Coordinamento Ufficio Per Il Programma – Pietro Bussolati – Imprese e Professioni – Marco Carra – Aree Interne – Emanuele Felice – Economia – Emanuele Fiano – Esteri – Marco Furfaro – Comunicazione – Stefano Lepri – Terzo Settore – Marianna Madia – Innovazione – Virginio Merola – Aree Metropolitane – Marco Miccoli – Lavoro – Carmelo Miceli – Sicurezza – Nicola Oddati – Cultura E Coordinamento Iniziativa Politica – Roberta Pinotti – Riforma Dello Stato – Camilla Sgambato – Scuola – Marco Simiani – Infrastrutture – Stefano Vaccari – Organizzazione – Antonella Vincenti – Pubblica Amministrazione – Rita Visini – Volontariato E Politiche Per La Disabilità.

A questi nominativi andrà aggiunta la portavoce della conferenza delle donne democratiche che sarà eletta il 14 marzo prossimo e il coordinatore dell’assemblea nazionale dei Sindaci che sarà eletto il 28 marzo.

Il segretario nazionale ha nominato altresì come Capo segreteria politica Michele Meta. L’esecutivo delle funzioni politiche e istituzionali, definito per funzioni nel partito, nei gruppi parlamentari e nel governo, nelle istituzioni è composto da: – Anna Ascani – Vicepresidente Pd – Brando Benifei – Capo Delegazione Al Pe – Gianni Cuperlo – Presidente Fondazione – Graziano Delrio – Capogruppo Camera – Paola De Micheli – Ministro – Lorenzo Guerini – Ministro – Dario Franceschini – Capo Delegazione Pd Governo – Andrea Marcucci – Capogruppo Senato – Maurizio Martina – Già Candidato Segretario – Virginio Merola – Sindaco Città Metropolitana – Michele Meta – Capo Segreteria Politica Del Segretario Nazionale – Andrea Orlando – Vicesegretario Pd – Debora Serracchiani – Vicepresidente Pd – Luigi Zanda – Tesoriere Nazionale Pd A Questi Nominativi Andrà Aggiunta Il/La Presidente Del Pd Che Sarà Eletto/A In Assemblea Il 22 Febbraio. Partecipano Come Invitati Permanenti All’esecutivo Per Funzioni: – Stefano Bonaccini – Presidente Conferenza Stato-Regioni – Mauro Bussone – Presidente Uncem – Michele De Pascale – Presidente Upi – Antonio Decaro – Presidente Anci – Matteo Ricci – Presidente Ali.