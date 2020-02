tuttoweekend: spettacoli, escursioni e le ultime sfilate in maschera. Tutti gli eventi del fine settimana maremmano

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a redazione@ilgiunco.net: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDI’ 21 FEBBRAIO

BRACCAGNI – Venerdì 21 febbraio l’agriristoro Le Gerlette, alle 20, organizza una festa di carnevale e animazione con Fifinella di Eleonora Brilli. Il programma a questo LINK

FOLLONICA – Il museo Magma, dal 31 gennaio al 29 febbraio ospiterà una mostra di immagini sulla storia del carnevale follonichese, a cura della Scuola carnevale di Follonica. Venerdì 31 gennaio alle 16.30 sarà inaugurata “Storia del Carnevale”, una mostra di immagini sul Carnevale follonichese, curata dalla Scuola carnevale di Follonica con immagini estratte dall’Archivio multimediale di Pier Vittorio Cacialli della storia del carnevale follonichese. LINK

GROSSETO – Il libro “Basta salari da fame” dei ricercatori Marta e Simone Fana fa tappa, in prima assoluta, anche a Grosseto. La presentazione si terrà venerdì 21 febbraio alle 18.30 al Circolo culturale “Il capannone” di viale Europa. LINK

Doppio appuntamento alla libreria Quanto basta. Venerdì 21 febbraio si parte con le letture per bambini per far conoscere la Fattoria dei piccoli per poi proseguire con la presentazione del libro “Folklore – un esotico”. Il programma a questo LINK

Venerdì 21 febbraio alle 16 presso il palazzo della Provincia in piazza Dante, l’Associazione archeologica maremmana presenta la conferenza “Heba. La città che non c’è”. LINK

Una commedia romantica per il cinema Stella. È “L’hotel degli amori smarriti” di Christophe Honoré, il film in programma da domani, giovedì 20 fino a domenica 23 febbraio nella sala di Grosseto.

I dodici semifinalisti del Premio Scriabin si esibiranno giovedì 20 e venerdì 21 febbraio suonando per 45 minuti una composizione di Scriabin e un’altra a scelta. Alla finale saranno qualificati in tre. Il programma a questo LINK

Si chiama “Materia. Forma. Struttura. Dialogo tra tradizione e innovazione” l’originale percorso che, nello storico Villino Pastorelli, si articola nelle due personali d’arte che Fidia ha voluto donare ai grossetani a partire da questo dicembre all’interno del proprio show-room in via Fallaci. Le opere fotografiche di Giuseppe Orfino e quelle in ceramica di Petra Paoli saranno visibili fino all’1 marzo 2020, ad ingresso gratuito, nelle ore di apertura dello show-room, dal lunedì al sabato. La curatrice della mostra fotografica è Alessandra Barberini, storica dell’arte. LINK

ORBETELLO – Dopo il successo della prima performance di strada il Teatro della Laguna 2020, la stagione teatrale orbetellana entra nel vivo con il primo spettacolo all’Auditorium comunale: venerdì 21 febbraio alle 21 va in scena “Estinzione”, una creazione di teatro e danza. LINK

SATURNIA – Nell’anno della consacrazione del Classic Blue come colore dell’anno 2020, Terme di Saturnia festeggia, dal 21 al 23 febbraio, il Carnevale ispirandosi all’iconico “Blu Saturnia”. Il programma a questo LINK

SCARLINO – La stagione velica 2020 del Club Nautico Scarlino è pronta a partire: il primo evento è in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio con gli allenamenti degli Swan One Design: gli equipaggi testeranno le loro capacità tecniche nel golfo, di fronte alla Marina di Scarlino per prepararsi al circuito 2020, che vedrà il gran finale nelle stesse acque. LINK

SABATO 22 FEBBRAIO

BRACCAGNI – Sabato 22 febbraio al piazzale del centro commerciale, dalle 15 in poi, i bambini festeggeranno in maschera. LINK

FOLLONICA – Sabato 22 febbraio alle 21.30 l’associazione Piccolo Cineclub Tirreno propone in anteprima provinciale “Alla mia piccola Sama”, nomination ai Premi Oscar 2020 e vincitore di innumerevoli premi nei più importanti festival internazionali. LINK

Sabato 22 Febbraio alle 18 presso AltriMondi (Via Albereta, 50 – Follonica-) verrà presentato il libro “Basta salari da fame! ” di Marta e Simone Fana. LINK

Al via la mostra fotografica “La bellezza del vecchio”. Da sabato 22 febbraio l’appuntamento è a Follonica al Casello idraulico in via Roma tutti i giorni fino a domenica 1 marzo, con orario di apertura dalle 16 alle 20. LINK

GROSSETO – Sabato 22 febbraio torna l’appuntamento con la musica in vinile al Wooden Beer Shop. Ad accompagnare l’aperitivo con tante buone birre artigianali, la selezione soul, funk, skinhead, reggae e r ‘n’ b curata da David Bardelli e Francesco Bagni. LINK

Si chiama “I Sensi nell’Arte” l’iniziativa culturale che sabato 22 febbraio, alle 17.30 si terrà a Grosseto, alla libreria Quanto Basta, in piazza Pacciardi 1. Patrocinata dall’associazione “Letteratura e dintorni”, si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti, fondato sulla commistione di varie forme artistiche con l’intento di regalare al pubblico un viaggio emozionale. Il programma a questo LINK

Secondo appuntamento del progetto “Pesca Marina – di Grosseto” al mercato coperto di Grosseto, in via dei Lavatoi: sabato 22 febbraio, a partire dalle 10.30, ci sarà un aperipesce caratterizzato da showcooking (a cura del ristorante Casa Livia) e puppets show (animazione per bambini). LINK

Sabato 22 febbraio alle 16.30 all’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” in via Bulgaria, Ettore Candela terrà una conferenza sulla “Ballata n°1 in Sol minore Opera 23 di Chopin: analisi, contesto storico e grandi interpretazioni”.

SANTA FIORA – Il Carnevale muore e arriva la Quaresima. A Marroneto, nel comune di Santa Fiora, questo passaggio consueto dagli eccessi della festa, al rigore del periodo di penitenza quaresimale, viene celebrato con un funerale particolarissimo, giocoso e satirico. LINK

SOVANA – Dopo la solenne apertura, il 2 febbraio, dell’anno gregoriano, celebrato dalla diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello per il millesimo anniversario della nascita del grande pontefice a Sovana, un altro momento importante la diocesi lo vivrà sabato 22 febbraio, con l’arrivo a Sovana del corpo del santo da Salerno, nella cui cattedrale è stato sepolto. Il programma a questo LINK