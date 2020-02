TourismA: anche i musei di Massa Marittima a Firenze con due laboratori per bambini

MASSA MARITTIMA – Anche i Musei di Massa Marittima presenti a Tourisma, il Salone internazionale dell’archeologia che si svolge a Firenze nel Palazzo dei Congressi da oggi fino a domenica 23 febbraio.

I musei di Massa Marittima, in collaborazione con la Cooperativa sociale Zoe, hanno organizzato due laboratori didattici per bambini. Il primo che si è svolto oggi, aveva come titolo “Costruiamo una lucerna”, il secondo, in programma domenica, avrà come titolo “Prospettive d’arte. Dalla preistoria al primitivismo. Laboratori di inclusione sociale” e vedrà anche la collaborazione della Combriccola della Ceramica.

Nello stand dell’Ambito turistico Maremma area Nord, saranno presenti gli otto comuni che ne fanno parte ma anche altre importanti realtà del territorio come il Parco Nazionale delle Colline Metallifere e l’Associazione Drago.