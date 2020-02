Sviluppo del territorio, lavoro, imprese: il prefetto Marsilio incontra Cna

GROSSETO – Il prefetto di Grosseto in visita nella sede di Cna Grosseto. Ieri pomeriggio, il Fabio Marsilio e il viceprefetto Alessandro Tortorella hanno incontrato presidenza, direzione e personale di Cna Grosseto nella sede di via Birmania.

Un’occasione per presentare le attività e i servizi dell’associazione, ma anche per parlare di temi importanti per il territorio e la sua comunità, verso i quali il prefetto ha mostrato grande disponibilità.

“Abbiamo accolto con grande piacere il prefetto – dice Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto – perché è stata un’occasione non solo per conoscersi, ma anche per parlare dei bisogni e delle criticità della provincia, a partire dalle infrastrutture, tema su cui mi sono sempre confrontato con le istituzioni, come continuerò a fare”.

Sviluppo del territorio, ma anche rapporti tra imprese e pubblica amministrazione che spesso prevedono passaggi burocratici lunghi che per l’impresa rappresentano un costo in termini di tempo e denaro.

“Altro tema molto caro alla nostra associazione è quello del controllo del lavoro nero e sommerso e il contrasto all’abusivismo, per il quale – spiega il direttore Anna Rita Bramerini – abbiamo chiesto una forte collaborazione da parte delle forze dell’ordine: perché si tratta di concorrenza sleale che va a discapito degli artigiani e delle aziende in regola, ma anche del cliente finale che rischia di avere servizi, prestazioni e beni di scarsa qualità e spesso dannosi per la salute”.