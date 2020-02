GROSSETO – La lotteria solidale della Fondazione Il Sole ha i suoi vincitori, che si sono aggiudicati i dieci premi messi in palio da Banca Tema e alcune aziende del territorio.

Giovedì 20 febbraio, nella sala di via Uranio, si è infatti tenuta l’estrazione alla presenza dell’assessore comunale Mirella Milli, della funzionaria di Banca Tema Laura Molinaro, e di Barbara Bricca e Roberto Marcucci per la Fondazione Il Sole. Con loro un gruppo dei ragazzi che frequentano le attività della Fondazione, che hanno colto l’occasione per festeggiato il giovedì grasso.

di 6 Galleria fotografica Lotteria Fondazione Il Sole 2020









Complessivamente, con la lotteria la Fondazione ha raccolto 7.050 euro, grazie alla disponibilità di tanti grossetani che hanno acquistato i biglietti.

Un ringraziamento particolare a Banca Tema e alle aziende che hanno deciso di contribuire offrendo i premi.

Ecco i vincitori dei premi:

1° – Nadia Tuttini – Benelli Logik 125cc

2° – Maria pelosi – Un weekend in Italia

3° – Massimiliano Toninelli – City bike unisex

4° – Alessia Vanelli – Smart Tv HD 43p

5° – Valentina Bions – Cena gourmet per 2 persone

6°/10° – Laura Rubini, Andrea Scarpelli, Giancarlo Bastianini, Davide Colantoni e Giorgio Pellegrini – Confezioni da due bottiglie di vino