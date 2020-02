Lavoro: associazione cerca personale. Requisiti e come candidarsi

ORBETELLO – L’Associazione Occhio In Oasi con sede in Albinia-Orbetello, SP Giannella, ricerca operatori da valutare per un eventuale coinvolgimento nelle attività di visita guidata, laboratori didattici, animazione, campi estivi e scolastici al Centro di educazione ambientale Wwf “Peccei” (Casale Giannella) e nelle Oasi Wwf della Maremma.

Gli operatori potranno essere coinvolti in: realizzazione di laboratori e attività didattiche nelle scuole e per le scuole di ogni ordine e grado; attività di animazione ludica, teatrale, espressiva, musicale, motoria; accoglienza e accompagnamento dei visitatori con presentazione

delle strutture e delle oasi Wwf della Maremma.

Requisiti preferenziali: titolo di studio Laurea in Scienze Naturali, Biologia o Lauree equipollenti per legge; residenza provincia di Grosseto; esperienza nel settore; capacità di lavorare in gruppo e di relazionarsi con il pubblico; conoscenza di almeno una lingua straniera; proprietà di linguaggio; disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi.

Come candidarsi – Inviare entro il 12 marzo 2020 il proprio curriculum vitae in formato europeo al seguente indirizzo didattica@associazioneocchioinoasi.it e con il seguente oggetto: Avviso selezione operatori.

Nel cv specificare se in possesso o meno di: partita IVA; competenze informatiche; esperienza di laboratori didattici e ludici.

Nota Bene: aggiungere il consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’Associazione Occhio in Oasi.

La selezione si svolge prima attraverso l’analisi dei curricula e un eventuale colloquio motivazionale e, in seguito, con l’invito a seguire un corso di formazione organizzato dall’Associazione Occhio in Oasi.