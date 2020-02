GROSSETO – Stamani, venerdì 21 febbraio, nel piazzale della stazione di Grosseto, si è svolta la cerimonia di intitolazione di via Louis Braille, il creatore dell’omonimo sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti e ipovedenti.

Alla cerimonia erano presenti l’assessore alla Toponomastica Giacomo Cerboni, l’assessore al Sociale Mirella Milli e don Paolo Gentili, alla presenza di Luciana Pericci, coordinatrice Consulta disabilità Comune di Grosseto, e del presidente Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Ivo Massai.