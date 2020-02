In corso i lavori per il collegamento telematico tra le videocamere e i Carabinieri

FOLLONICA – Sono in corso i lavori e nei prossimi giorni sarà attivo, su input del commissario Alessandro Tortorella e d’intesa con il Comandante provinciale dei Carabinieri Carlo Bellotti, il collegamento tra sala operativa della Polizia Municipale di Follonica, che già controlla a video tutte le videocamere posizionate in città, e la sala operativa della Compagnia Carabinieri di Follonica comandata dal Luigi Perri.

“L’obiettivo – afferma il commissario prefettizio – è quello di consentire di visionare, direttamente ai Carabinieri, le numerose videocamere attive sul territorio, al fine di concretizzare una forte sinergia in tema di sicurezza urbana ed integrata. Per questo celere lavoro di collegamento telematico che a breve sarà completato, vorrei ringraziare per la professionalità e la disponibilità la ditta Netspring con l’ingegner Sara Ferri e tutto lo staff, oltre allo staff tecnico ed informatico del comune di Follonica”.

“Stiamo ottemperando con piacere alla richiesta del Commissario – dice Carlo Ricci, amministratore di Netspring – mettendo a disposizione la nostra professionalità in un progetto che migliorerà la sicurezza ,sia reale che percepita, dai cittadini, affinchè supporti informatici, come le videocamere, siano sempre più efficacemente a servizio delle Forze dell’ordine e dell’intera città”.