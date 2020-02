Giovanili ferme, a Castiglione occhi puntati per il duello dell’Hc contro il Siena

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ritorna il campionato di serie B al Casa Mora di Castiglione della Pescaia, dove l’Hockey club incontrerà il Siena Hockey dei numerosi ex nella prima partita del girone di ritorno del raggruppamento E2. I senesi, forti degli ex biancocelesti dei tempi della A2 Sassetti, Achilli, Nerozzi e il castiglionese purosangue Borracelli, si presentano da primi in classifica con 12 punti, mentre l’Hc Castiglione segue a 9 ma con una partita in meno, avendo già osservato il turno di riposo. All’andata la spuntò il Castiglione dopo una partita vibrante terminata con il risultato di 9-7, dopo che i senesi erano stati a lungo in vantaggio. In casa maremmana ancora assente il portiere titolare Gabriele Astorino, e fra i pali toccherà al quindicenne Alessandro Donnini, che sta facendo una esperienza importante per il proprio futuro, così come poi del resto era nelle intenzioni della società: far crescere i propri giovani e quelli in prestito da Follonica. Fischio di inizio domani sera, sabato, alle ore 19,30.

Intanto in settimana due ottime notizie: la prima è che finalmente proprio Astorino ha potuto sottoporsi all’intervento al menisco e ha iniziato la riabilitazione, con il tecnico Biancucci che spera di poterlo riavere disponibile per la fase dei playoff; la seconda è che tre dei ragazzi di proprietà del Follonica in forza all’Hc Castiglione, Cabiddu, Montauti e Maldini riceveranno il Pegaso d’oro dalla Regione Toscana per la loro partecipazione ai campionati Europei under 17 con la Nazionale azzurra. La società del presidente Marcello Pericoli si congratula con i ragazzi, per quella che sarà una carriera che già promette molto bene. Da segnalare infine che questo fine settimana le giovanili biancocelesti saranno ferme per i raduni del progetto Hp 100 che si svolgeranno proprio a Castiglione nella giornata di domenica.

I convocati per la partita con Siena: 1. Alessandro Donnini 2. Matteo Biasetti 3. Andrea Montauti (cap.) 4. Lorenzo Perfetti, 5. Alberto Cabiddu 6. Diego Guarguaglini 7. Lorenzo Biancucci 8. Matteo Mantovani 9. Mattia Maldini.