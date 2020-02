Follonica, aria di novità in biblioteca: la “Vetrina” si riempie di audiolibri

FOLLONICA – Oltre ai due espositori dedicati alle nuove uscite editoriali, già da qualche settimana è presente nella Sala di lettura “Vetrina della Biblioteca”, uno spazio espositivo destinato alle letture a tema e, dopo “I libri del Mistero” (gialli, noir, thriller..), i libri dedicati al Giorno della Memoria e successivamente al Giorno del Ricordo, adesso è la volta degli audiolibri.

Dal 20 febbraio al 4 marzo 2020 infatti la “Vetrina della Biblioteca” sarà allestita con libri in formato CD – MP3 per leggere, anzi ascoltare mentre si è impegnati a guidare, cucinare, mangiare, oziare.

Gli audiolibri infatti, concepiti in origine per lo più per i non vedenti e gli ipo-vedenti, sono in realtà una splendida opportunità per tutte quelle persone che sono sempre impegnate, di corsa e che difficilmente trovano un momento libero per dedicarsi al piacere della lettura, spesso rinunciandoci.

Tra i titoli presenti L’allieva di Alessia Gazzola (letto da Valentina Mari), Il suggeritore di Donato Carrisi (letto da Alberto Angrisano), Storia di una gabbbianella e del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda (letto da Gerry Scotti), Il monastero delle ombre perdute di Marcello Simoni (letto da Giorgio Marchesi), La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones (letto da Ruggero Andreozzi), e molti altri.